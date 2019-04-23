Запчасти лучше, чем надгробия: группа «ГАЗ» может отдать «Победу»

Группа «ГАЗ» может отдать права на бренд «Победа».

Как уже сообщал «Новый День», в суд по интеллектуальным правам поступил иск от ООО «Хартунг», принадлежащего жене и сыновьям депутата Госдумы Валерия Гартунга. Истец потребовал досрочно прекратить правовую охрану товарного знака автомобиля «Победа» «вследствие неиспользования».

ООО «Хартунг» хотело бы выпускать под маркой «Победа» собственную продукцию: спецтехнику (прицепы и полуприцепы), колесную продукцию, запчасти и компоненты, в надежде на «теплые ассоциации» с легендарным автомобилем. Действующий правообладатель обвинял истца в отсутствии патриотизма и утверждал, что бренд «неотъемлемо связан с ГАЗом, его наследием». Но, похоже, передумал.

22 апреля в Суде по интеллектуальным правам состоялось предварительное заседание по иску. Представитель ответчика попросил суд отложить заседание для проведения переговоров с ООО «Хартунг» о возможности заключения мирового соглашения. Истец против переноса заседания не возражал.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил просьбу ПАО «ГАЗ» и отложил судебное заседание на 17 июня.

«Спор по бренду «Победа» продолжается уже два года. В 2017 году компания «Хартунг» обратилась в суд с просьбой использовать марку «Победа» для производства автокомпонентов. Было получено согласие от группы ГАЗ и направлено в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с подготовкой мирового соглашения, в котором содержались обязательства по отказу от прав на бренд в части автокомпонентов в пользу ООО «Хартунг». Но ПАО «ГАЗ» не исполнило свое обязательство по заключению мирового соглашения, и суд принял решение в пользу истца, – заявили в компании. – В результате группа ГАЗ лишена права пользования этим брендом на колеса и автокомпоненты уже два года. Однако и компания «Хартунг» воспользоваться брендом не может, поскольку Роспатент незаконно (решение суда на тот момент еще не вступило в силу) зарегистрировал права по использованию бренда «Победа» на некую ООО «ЕМА-ГРУПП», созданную в 2016 году физическим лицом. Эта компания зарегистрировала права на бренд «Победа» на множество товаров (таких как «Бронзовые надгробия», «Наручники», «Торфоперегнойные горшки», «Удобрения») и при этом производством не занимается.

В настоящее время никаких юридических оснований для отказа в регистрации товарного знака на колеса и запчасти нет. Группа ГАЗ не использует его для производства автомобильной продукции уже много лет, а компания «Хартунг» готова возобновить производство товаров под маркой «Победа».

Но пока ПАО «ГАЗ» не сформулировало свои предложения в письменной форме.

Москва, Игорь Юров

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