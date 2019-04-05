«Пусть поживет, как челябинцы»: Алексею Текслеру подарили квартиру в разваливающемся бараке (ВИДЕО)

Врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру подарили квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, на своей первой пресс-конференции, глава региона сообщил, что у него нет собственного жилья в Челябинске, поэтому он вместе с семьей обитает в служебном помещении – резиденции губернатора.

На слова Алексея Текслера отреагировал общественный активист Александр Комиссаров: он записал видеообращение, в котором заявил, что дарит врио квартиру. Но, поскольку сам Комиссаров обитает в разваливающемся бараке, за расселение которого он безуспешно борется много лет, то и с главой региона может поделиться только аналогичной жилплощадью.

Комиссаров готов передать Текслеру ключи от любой квартиры в своем бараке – доме №86 на улице Сталеваров, в Металлургическом районе Челябинска.

«Пусть посмотрит, как живут челябинцы: многодетные семьи, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами… Походит в наши общие туалеты, общие душевые, и поймет все наши проблемы…»

«Это видео набрало около 100 тысяч просмотров в разных группах за сутки. И надеемся, что наберет еще больше, чтобы оно все-таки дошло до врио губернатора Алексея Текслера, – говорит Александр Комиссаров. – И, может, тогда он примет правильные меры по переселению граждан».

Дошло ли его послание до главы региона, пока неизвестно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.04.19

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