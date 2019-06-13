На кресло южноуральского губернатора претендует чемпион России по рукопашному бою

Челябинец, предложивший главе региона пожить у себя, намерен принять участие в выборах губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный спортсмен, чемпион России по рукопашному бою и общественный активист Александр Комиссаров намерен баллотироваться на пост губернатора Челябинской области. Информация об этом появилась на его странице в социальных сетях.

Поддержку челябинцу окажет общественное движение «Социальная справедливость России».

Александр Комиссаров известен многолетней борьбой за расселение ветхого дома, расположенного в Металлургическом районе Челябинска. В апреле нынешнего года он достаточно оригинально отреагировал на признание главы региона Алексея Текслера, сказавшего журналистам в ходе пресс-конференции, что у него пока нет жилья в Челябинске. Общественник записал видеообращение, в котором заявил, что дарит Алексею Текслеру квартиру. Но, поскольку сам Комиссаров обитает в разваливающемся бараке, за расселение которого он безуспешно борется много лет, то и с главой региона может поделиться только аналогичной жилплощадью.

Спортсмен и тренер заявил, что готов передать Текслеру ключи от любой квартиры в своем бараке – доме №86 на улице Сталеваров, в Металлургическом районе Челябинска. «Пусть посмотрит, как живут челябинцы: многодетные семьи, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами… Походит в наши общие туалеты, общие душевые, и поймет все наши проблемы…» – сказал активист в видеообращении.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября нынешнего года. На сегодня документы на участие в предвыборной борьбе подали глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов и скандально известный гражданский активист Александр Лебедев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.06.19

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