На Урале нашли виновного в смерти женщины, убитой ледяной глыбой

Отвечать за смерть жительницы Южного Урала, погибшей от удара ледяной глыбой, будет заместитель директора управляющей компании.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла днем 12 марта в Симе на улице Кирова: ледяная глыба сорвалась с крыши четырехэтажного жилого дома и упала на проходившую мимо горожанку. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте. «Следователем СК РФ установлено, что в должностные обязанности подозреваемого входит организация работ по содержанию и ремонту жилого фонда, в том числе по своевременной уборке снега с кровли указанного дома в зимне-весенний период, – сообщили в ведомстве. –

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Челябинск, Павел Зварзин

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