На Урале снег, упавший с крыши, убил женщину

В Челябинской области снег, упавший с крыши, убил женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня днем в Симе на улице Кирова: ледяная глыба сорвалась с крыши четырехэтажного жилого дома. Отметим, что под окнами дома проходит дорога и нет тротуара, поэтому пешеходам приходится идти как можно ближе к зданию, чтобы не попасть под колеса. Между тем, на крышах домов скопилось довольно много снега, который первые весенние оттепели превратили в тяжелые плотные плиты.

Одна из таких плит и упала на голову симчанке. Полученная травма оказалась несовместима с жизнью.

По факту гибели женщины следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начали доследственную проверку.

«В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей жилой дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

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