Виноваты коммунальщики: южноуральский губернатор высказался по трагедии в Симе

Губернатор Челябинской области возложил ответственность за гибель женщины в Симе на управляющую компанию.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вчера днем на улице Кирова: ледяная глыба сорвалась с крыши четырехэтажного жилого дома и упала на проходившую мимо женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Вчера в Симе погибла женщина – из-за глыбы льда, упавшей с крыши, которую местная управляющая компания своевременно не убрала, – прокомментировал ситуацию губернатор. – Я требую от глав сконцентрировать внимание на этой работе, чтобы не допустить подобных происшествий».

Напомним, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области начали доследственную проверку по факту гибели женщины.

Челябинск, Павел Зварзин

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