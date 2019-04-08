В Челябинском лицее отказываются открывать старшие классы, родители подали в суд

Родители учеников филиала челябинского лицея №97 подали в суд на директора учебного заведения. Претензия – лицей отказывается предоставить детям возможность обучения в 10 и 11 классах по месту получения основного образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №97» было создано в 2003 году и поначалу располагалось в одном здании на улице Чичерина. Школа позиционирует себя как политехнический лицей, то есть учебное заведение с углубленным изучением точных наук.

В 2008 году у лицея появился филиал: подразделение создали в центре города (на улице Кирова) на базе школы №69. На первый учебный год набор был объявлен только в первые и пятые классы. Планировалось, что на Чичерина останутся только 9-11 классы, а остальных плавно – в течение 2-3 лет переведут на Кирова. Причем учителя будут одни и те же. Однако что-то пошло не так, и в филиал перевели полностью только начальную школу, а 5 – 9 классы есть в обоих подразделениях, что, в принципе, разумно: нет никакого смысла гонять детей через половину города, если есть возможность организовать учебный процесс по месту жительства.

Но вот со старшими классами возникла проблема: ни головное учреждение, ни руководство филиала не горят желанием открывать на Кирова 10 -11 классы.

Родителям нынешних девятиклассников это не понравилось. «Когда мы в 2010 году поступали в лицей, нам гарантировали, что мы проучимся в этом здании до конца 11-го класса», – рассказали РИА «Новый День» родители одного из учеников.

Сейчас в филиале два девятых класса, в которых учатся 49 подростков – все они живут в районе цирка и Теплотехнического института. Ездить в конец северо-запада им неудобно.

Но руководство школы под разными предлогами открывать старшие классы отказывается. То заявляют, что у школы нет площадей для четырех дополнительных классов. Но сегодня в филиале на Кирова во вторую смену, если верить официальной информации, размещенной на сайте лицея, учатся во вторую смену только 4 класса начальной школы. По словам родителей, и вовсе три: сейчас во вторую смену здание загружено на 10%. Так что для сотни старшеклассников вполне можно было бы найти место.

Второй аргумент: дети не «потянут» программу старших классов. «Директор лицея Вячеслав Усынин всячески убеждает нас отдать детей в техникумы – дескать, туда не надо сдавать ЕГЭ. Странное заявление для руководителя физико-математической школы, – недоумевают родители. – По идее, наши дети бояться ЕГЭ не должны. Другое дело, как в нашей школе преподают – может быть, из-за этого директор не хочет, чтобы наши дети сдавали госэкзамены?»

В начале текущего учебного года в девятых классах сменился преподаватель математики. Новый педагог провел срез знаний, и у родителей случился шок: в одном из классов только один человек написал проверочную работу на «три», остальные получили «двойки». Во втором классе сложилась аналогичная ситуация.

В результате руководство лицея заявило родителям: «Зачем вам в старшие классы? Ваши дети не хотят учиться».

«Можно, конечно, допустить, что наши дети тупые и ленивые, – говорят родители. – Но они поступали в лицей, когда еще не было железной привязки к образовательному учреждению по месту жительства, поэтому детей при поступлении тестировали. То есть 9 лет назад они вполне себе «тянули» лицейскую программу, и успешно переходили из класса в класс, а тут вдруг дружно отупели и обленились? Или проблема в учителях и методиках преподавания?»

Отметим, что после сентябрьского среза знаний новый преподаватель математики организовала дополнительные занятия по предмету, а родители наняли репетиторов. И в результате по итогам контрольной, проведенной в конце марта в одном из классов, «двойку» получил один человек, несколько – «тройки», у остальных «четверки» и «пятерки». А трое сентябрьских двоечников, как лучшие знатоки математики, приняли участие в городской олимпиаде.

Но у руководства школы появился новый аргумент: у филиала нет лицензии на реализацию образовательных программ среднего общего образования. Иными словами, учить детей в филиале могут только до 9 класса, а 10 – 11 классы открывать не имеют право. И это очень любопытная история.

Дело в том, что действующую лицензию лицей №97 получил 13 апреля 2016 года, и она предусматривала организацию в филиале лицея обучения по программам начальной, основной и общей средней школы. То есть, согласно документу, в учебном заведении на улице Кирова могли законно открывать с 1 по 11 класс.

Но после того как родители нынешних девятиклассников потребовали организовать старшие классы, в лицензию были внесены изменения, и теперь филиал, действительно, не может работать по программам среднего общего образования.

Родители возмутились. В ответ руководство школы сослалось на Совет лицея, принявшего решение об исключении уровня среднего образования. Однако, согласно уставу учебного заведения, принятие такого решения не находится в компетенции Совета.

Но комитет по делам образования Челябинска и министерство образования и науки Челябинской области на неоднократные просьбы открыть десятый класс, отвечали отказом, заявляя, что у филиала отсутствует право на осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования.

«Новый День» отправил официальный запрос в министерство образования Челябинской области с просьбой пояснить, на каком основании в лицензию лицея №97 были внесены изменения, и филиал учебного заведения лишили возможности реализовывать программу среднего общего образования.

Между тем, родители обратились в суд с иском к директору лицея Вячеславу Усынину и администрации Челябинска – первое заседание назначено на 11 апреля.

Вполне возможно, что – по разным причинам – разбирательство затянется, но на прошлой неделе прокуратура Челябинской области выявила нарушения в процессе переоформления лицензии лицея №97 и внесении изменений в положение о филиале лицея, отметив¸ что решение о прекращении в филиале «деятельности по реализации программ среднего общего образования» комитетом по делам образования Челябинска не принималось.

И если судебное разбирательство может длиться сколь угодно долго, то на представление прокуратуры об устранении нарушений, внесенное министру образования Челябинской области Александру Кузнецову и начальнику комитета по делам образования Челябинска Светлане Портье, чиновники должны отреагировать в течение месяца.

Челябинск, Светлана Намская

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