Родители учеников челябинского лицея грозят приковать себя к батареям в кабинете директора и объявить голодовку

Родители учеников одного из лицеев Челябинска собираются объявить голодовку и грозят приковать себя к батареям в кабинете директора.

Как уже сообщал «Новый День», скандала разгорелся в лицее №97, в котором детям, живущим в центре Челябинска, отказывают в возможности обучения в 10 и 11 классах по месту получения основного образования.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №97», созданное в 2003 году, поначалу располагалось в одном здании на улице Чичерина. Школа позиционирует себя как политехнический лицей, то есть учебное заведение с углубленным изучением точных наук.

В 2008 году у лицея появился филиал: подразделение создали в центре города (на улице Кирова) на базе школы №69. На первый учебный год набор был объявлен только в первые и пятые классы. Планировалось, что на Чичерина останутся только 9-11 классы, а остальных плавно – в течение 2-3 лет переведут на Кирова. Причем учителя будут одни и те же. Однако что-то пошло не так, и в филиал перевели полностью только начальную школу, а 5 – 9 классы есть в обоих подразделениях, что, в принципе, разумно: нет никакого смысла гонять детей через половину города, если есть возможность организовать учебный процесс по месту жительства.

Но вот со старшими классами возникла проблема: ни головное учреждение, ни руководство филиала не горят желанием открывать на Кирова 10 -11 классы. В этом году 9-ый класс в филиале закончили 49 подростков – все они живут в районе цирка и Теплотехнического института. Ездить в конец северо-запада им неудобно. Родители настаивают: когда дети поступали в первый класс, им обещали, что в здании филиала они доучатся до получения аттестата зрелости.

Но руководство школы под разными предлогами отказывается открывать старшие классы: то сообщают, что у школы нет площадей для четырех дополнительных классов, то заявляют, что дети не «потянут» программу старшей школы, при том, что лицей позиционирует себя как элитный. Наконец, у филиала не оказалось лицензии на реализацию образовательных программ среднего общего образования.

«Мы неоднократно обращались к руководству МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» (Усынину), к главе города Челябинска (и Тефтелеву, и Елистратову), к губернатору Челябинской области (и Дубровскому, и Текслеру), к полномочному представителю президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (Цуканову), к Президенту Российской Федерации (Путину). Были на личном приеме у Портье, Котовой и Елистратова, – говорят родители. – Множество обращений было отправлено в комитет по делам образования города Челябинска, министерство образования и науки Челябинской области, администрацию города, правительство Челябинской области, Челябинскую городскую Думу. Обращались в Рособрнадзор, министерство просвещения, администрацию президента.

Все обращения спускались в администрацию города и комитет по делам образования. Ответ был один – у филиала в лицензии отсутствует уровень среднего общего образования.

Но! В сентябре 2018 года родители обратились с официальным письмом к директору лицея с просьбой открыть в 2019 году в филиале лицея 10 класс, и на момент подачи обращения филиал обладал правом осуществления образовательной деятельности по программе среднего общего образования. А через месяц, в октябре 2018 года, лицей получил новые приложения к лицензии, в которых были исключены уровень среднего общего образования в филиале и уровень начального общего образования в основном здании».

В октябре 2018 года на официальном сайте лицея, одновременно с новым приложением к лицензии, была размещена сканированная копия положения о филиале от 20.02.2016 года с «изменениями». В положении о филиале в новой редакции были изменены многие пункты и добавлены новые. В частности, в пункте 2.2 стала отсутствовать фраза: «среднего (полного) общего образования». Родители потребовали объяснений от руководства лицея – кто и когда утвердил документ в новой редакции. После этого лицей заменил на сайте «Положение о филиале» на «Проект положения», который руководству получилось утвердить только в марте 2019 года. «Решение об исключении уровня среднего образования руководство образовательного учреждения принимает самостоятельно в отсутствие на то полномочий, без согласования с учредителем, без распоряжений администрации города, – подчеркивают родители. – Данное нарушение было установлено прокуратурой Челябинской области. Председателю комитета по делам образования внесено представление. Но чиновники на него не отреагировали, проблема разрешена не была.

В комитете по делам образования и в мэрии заявляют, что издание распорядительного акта учредителем не требовалось, так как исключение уровня образования не повлекло изменения Устава образовательной организации. Но это противоречит действующему законодательству: решение об исключении уровня образования должно приниматься на уровне муниципалитета».

Кроме того, в мае 2019 года прокуратура установила, что в нарушение действующего законодательства об образовании за основным зданием (Чичерина, 27б) не закреплен микрорайон. В комитете по делам образования оправдывались тем, что в основном здании реализуются программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Но это заявление не имеет под собой законных оснований.

На сегодняшний день статусом, позволяющим проводить исключительно общегородской набор, не гарантируя поступления детям закрепленной территории, обладают лишь лицей №11 и лицей №37. Все остальные учебные заведения с углубленным изучением отдельных предметов – и лицеи, и гимназии – обязаны, как и обычные школы, предоставлять места детям из прилегающих микрорайонов.

При этом у лицея №35, например, тоже несколько зданий, и за каждым из них закреплен микрорайон.

Получается, что лицей №97 не только лишает права учеников филиала закончить образование по месту жительства, но и не дает возможности жителям северо-запада учиться в школе рядом с домом.

При этом и в Рособрнадзоре, и в администрации президента отвечают однозначно: за двумя зданиями должны быть закреплены два микрорайона.

Родители девятиклассников обратились в суд, но в удовлетворении иска им было отказано. Сейчас готовится апелляция. Но времени на решение проблемы практически не осталось: через 2 месяца начнется новый учебный год, и нужно срочно определяться с выбором школы.

А руководство школы заявляет о недостаточной материально-технической базе филиала, не позволяющей открыть старшие классы.

«Недостаточность материально-технической базы и кадровых условий в филиале лицея строится только из объяснений Усынина и ни чем не подтверждено. Если же материальная база в филиале лицея действительно отсутствует, то это говорит о некомпетентности директора лицея, который привлекая достаточные внебюджетные средства, не создал необходимые для образовательной деятельности условия в филиале лицея», – возмущаются родители. Они подчеркивают: все школы получают одинаковое финансирование. Оно рассчитывается исходя из количества обучающихся и норматива. Что же касается внебюджетных средств, то только в форме добровольных пожертвований за последние 4 года родители заплатили школе 52,3 млн рублей. Эти средства как раз и должны были пойти на развитие материально-технической базы лицея.

«Сумма добровольных пожертвований с момента вступления в должность директора Усынина значительно увеличилась, – говорят родители. – В 2010 году они составляли 3 млн рублей, в 2018 году – 13 млн рублей. Общая сумма поступления внебюджетных средств в лицее порядка 40 миллионов в год. Для сравнения, внебюджетные поступления школы № 6, в которую настойчиво посылают учиться наших детей, в 2017 году составили 1,4 млн рублей.

Однако в нарушение действующего федерального законодательства детей не переводят в 10 класс, а отчисляют из образовательного учреждения. Хотя окончание 9 класса не является основанием для отчисления обучающегося, поскольку начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Бухгалтерия не подписывает детям обходные листы, на основании которых будет производиться выдача документов, в связи с задолженностью по добровольным пожертвованиям. Самые настойчивые родители добились подписания «бегунков», но им старательно карандашиком выводят сумму задолженности за доброволку. Комитет по делам образования города Челябинска оповещен о сложившейся ситуации, но продолжает бездействовать». «Нашим детям, успешно закончившим 9 класс филиала лицея говорят: идите доучиваться в школу №6! Но очевидно, что лицейский углубленный уровень изучения предметов не может сравниться с уровнем средней школы, – продолжают родители. – А еще на одном из собраний Усынин посоветовал отдавать детей после 9 класса в техникумы, объясняя это тем, что в этом случае им не придется сдавать ЕГЭ в 11 классе! И это говорит директор лицея! Мы отдавали своих детей в «элитный» лицей с огромным количеством платных услуг и постоянных добровольных пожертвований не для того, чтобы они пошли учиться в техникум».

В среду, 26 июня (за 2 дня до выпускного) в основном здании лицея №97 (Чичерина – 21 б) состоится собрание для родителей девятиклассников, относящихся к филиалу лицея по прописке. Отметим, что большинство детей, закончивших 9 класс в филиале, живут рядом с лицеем, но их дома «приписаны» к другим школам. Этих детей, похоже, в расчет вообще не принимают, а для тех, кто «прописан правильно», возможно, откроют даже не класс, а... группу. И что любопытно: этим детям придется сдавать «профильные контрольные».

«Что за контрольные? Разве итогов ОГЭ недостаточно для открытия универсального (не профильного) класса, о котором мы просим директора? А куда идти остальным детям? В связи с этим родители приняли решение всем составом вместе с детьми явиться на собрание. Мы приглашаем туда и начальника комитета образования Челябинска Светлану Портье. В случае, если нас не услышат, мы дойдем до голодовки, мы готовы приковать себя к батареям в кабинете Усынина, – заявляют родители. – Мы измучены, доведены до отчаяния от бесконечных судов, прошений, жалоб. Нас не слышат! Через 2 месяца начинается учебный год, а наши дети до сих пор не устроены в 10 класс! Терять нам уже нечего, мы готовы на крайние меры».

Челябинск, Светлана Намская

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