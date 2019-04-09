Чиновника мэрии Челябинска пожурили за снежные завалы

Начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин привлечен к дисциплинарной ответственности за незаконную свалку снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра провела проверку по информации СМИ о складировании снега с реагентами на берегу Первого озера.

«Установлено, что в рамках исполнения программы «Улично-дорожная сеть города Челябинска» администрацией города на момент проведения проверки не были определены места складирования снежных масс, вывозимых с улично-дорожной сети областного центра, – заявили в надзорном ведомстве. – Фактически снежные массы, вывозимые с улично-дорожной сети мегаполиса в зимний период 2018-2019 годов, в нарушение требований обеспечения экологической безопасности складировались на территории стихийной снегосвалки, расположенной в Тракторозаводском районе Челябинска».

В связи с чем, природоохранным прокурором внесено мэру Владимиру Елистратову представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, по результатам рассмотрения которого руководитель управления дорожного хозяйства Александр Шабалин привлечен к дисциплинарной ответственности.

С целью исполнения требований законодательства администрацией города согласованы земельные участки для размещения снегосвалок, на муниципального заказчика в лице управления дорожного хозяйства возложены обязанности по определению мест, пригодных для временного складирования снега, их последующей очистке и рекультивации.

Впрочем, как выразился на вчерашнем аппаратном совещании в мэрии начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков, «сегодня это уже не актуально» – снег в городе растаял сам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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