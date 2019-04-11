Прокуратура предложила разобраться с мэром Челябинска его подчиненным

В Челябинске чиновникам районной администрации предложили разобраться с главой города – другой управы на мэра не нашлось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 марта жительница Челябинска обратилась в прокуратуру Челябинской области с требованием привлечь к ответственности главу администрации Челябинска Владимира Елистратова за несвоевременную уборку и вывоз снега с территории города.

«Для примера в своем обращении я указала конкретные адреса (с фото) в городе, где лежали огромные кучи неубранного снега. Прокуратура области переадресовала мое обращение в прокуратуру Челябинска. Однако вместо того, чтобы разобраться с администрацией Челябинска, прокуратура перенаправила мою жалобу в прокуратуру Курчатовского района (хотя в своей жалобе я указывала конкретно на главу Челябинска и проблему, имеющую место на территорию всего города, а не отдельного района).

А прокуратура Курчатовского района «спихнула» мое письмо… в администрацию Курчатовского района, – возмущается горожанка. – То есть, я прошу привлечь чиновников к ответственности за бездействие, а прокуратура отправляет мое обращение самим чиновникам!»

В итоге 10 апреля челябинка получила ответ (имеется в распоряжении редакции – прим. НД), в котором администрация Курчатовского района Челябинска сообщила, что в полномочия администрации Курчатовского района «не входит дорожная деятельность, в том числе содержание и обслуживание прилегающих территорий к многоквартирным домам». Еще чиновники сообщили, что уборкой снега занимаются управляющие компании.

«У меня нет претензий к собственной управляющей компании, дворники всю зиму ежедневно чистили снег у домов. А вот на городских улицах, у обочин проезжей части во всех районах города снег лежал – всю зиму и до конца марта! Это ухудшало видимость для водителей, создавало дискомфорт для пешеходов, портило эстетический вид!

Подчеркиваю: я жаловалась не на уборку прилегающих территорий к домам и подъездам! Если бы меня не устраивала уборка возле дома, я бы зашла в соседний дом, где находится моя управляющая компания и за пару минут решила бы этот вопрос. Я жаловалась на несвоевременный вывоз снега с городских улиц, а не с территорий управляющих компаний, – подчеркивает горожанка. – Считаю, что прокуратура Челябинска, прокуратура Курчатовского района, а также администрация Курчатовского района грубо пренебрегли моими требованиями, вызванными заботой о чистоте городских улиц, проявили вопиющую халатность, ответив формальной отпиской, в итоге виновные не установлены, и глава администрации Челябинска или другое должностное лицо, заключавшее договоры с организациями на уборку снега, не привлечены к ответственности!

Больше месяца я ждала решение по своему обращению, и результат получился нулевым, обращение – неэффективным! Прошу провести проверку расходования средств на уборку снега в Челябинске и проверку выполненных работ! Имеются фотоматериалы неубранного снега во ВСЕХ районах Челябинска, а не только в Курчатовском».

На этот жительница Челябинска направила свое обращение не только в прокуратуру Челябинской области, но и в Генпрокуратуру и администрацию президента РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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