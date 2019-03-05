Прокуратура: разрешенные мэрией Челябинска снегосвалки угрожают экологии города

Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от главы города обеспечить экологическую безопасность при уборке снега на территории городского округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе региональной прокуратуры, Челябинская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения мэрией полномочий в сфере обеспечения экологической безопасности на территории города. По результатам проверки установлены нарушения обязательных экологических требований.

Решением Челябинской городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 утверждены Правила благоустройства территории города Челябинска, согласно которым благоустройство территории города заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих в зимнее время года уборку и вывоз снега. При этом на территории города запрещается организация несанкционированной свалки отходов, свалки снега, собранного при уборке улично-дорожной сети, напомнили в надзорном ведомстве.

При этом муниципальный контракт на ремонт и содержание улично-дорожной сети города (в том числе очистка ее от снега) администрация Челябинска заключила с акционерным обществом «Южуралмост». А вот места складирования снежных масс, вывозимых с городских дорог, в контракте не определены. В итоге снег вывозится в нарушение требований экологической безопасности и складируются на территории стихийных снегосвалок.

«Одновременно с загрязненным снегом на территории снегосвалок накапливаются иные отходы производства и потребления, что создает угрозу загрязнения окружающей среды, влечет нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду», – отмечают в надзорном ведомстве.

Челябинский природоохранный прокурор направил главе Челябинска представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

Напомним, неделю назад в АО «Южуралмост» бодро отчитались о четырехкратном увеличении вывоза снега с магистралей Челябинска. Произошло это, как отметили в компании-подрядчике, благодаря дополнительному «полигону», предоставленному администрацией города – то есть появлению очередной незаконной снегосвалке, на которую, если верить представителю «Южуралмоста» Алексею Струговцу, вывозится ежедневно до 8,5 тысяч тонн (именно такова разница, названная между цифрами до введения нового «полигона» и после).

Между тем, челябинцы не видят изменений к лучшему до сих пор и уже начали писать жалобы на бездействие городских властей. Хотя чиновников это, видимо, пока не особенно пугает. По крайней мере, на вчерашнем аппаратном совещании новоизбранный глава Челябинска Владимир Елистратов достаточно благодушно воспринял сообщение о том, что в районах города устраняют лишь половину замечаний по уборке снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

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