«Город-позорище, город-мрак»: челябинцы намерены завалить прокуратуру жалобами на новоявленного мэра

Мэр Челябинска Владимир Елистратов не провел и недели в этом статусе, а на него уже написали заявление в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане возмущены качеством уборки снега в городе. Точнее тем, что снег не вывозят вообще.

После февральских снегопадов и массы претензий в адрес дорожников за нечищеные дороги, коммунальные службы начали сгребать снег с проезжей части в кучи на газонах и обочинах. Убирать эти «елистратовские отвалы», как окрестили их горожане несколько недель назад, никто не торопится. И кучи продолжают расти, постепенно обретая форму горных хребтов. В иных местах их высота достигает уже нескольких метров.

Фото Игоря Кривченко

«В Ленинском районе такая же картина, в соседнем дворе у нас месяц назад прошлись техникой весь снег свалили в кучи выше 2-ух метров на парковочные места (оборудованные карманы для машин), мужики потом каждый своё место откапывали... В нашем дворе каша 40 см, пройти не возможно, машины буксуют и так же кучи грязного снега... А трактора с щётками ездят по улицам города по чистому асфальту – круги наматывают, просто так солярку жгут для отчёта..., – возмущаются челябинцы. – На Чичерина та же картина».

«В прошлые выходные решил побродить по центру города с фотоаппаратом. Одни кучи грязного снега...», – пишут горожане в соцсетях. Прошла неделя – ничего не изменилось, даже не смотря на фееричный разнос губернатора, требовавшего, чтобы чиновники показали ему свои туфли.

Фото Василия Московца: Ленинский район

Ряд горожан поддерживают версию саботажа, считая, что подобным образом городские чиновники пытаются понизить и без того невысокий рейтинг губернатора и лишить его последних шансов на переизбрание.

Однако большинство челябинцев совершенно не интересует, коварны ли чиновники мэрии или просто они просто наплевали на свои обязанности. Они начали писать заявления в прокуратуру, требуя наказать и нового – старого мэра, и его подчиненных.

Фото Валентины Волоковой

Это заявление не единственное – еще ряд челябинцев сообщили, что обратились в прокуратуру.

Особенно возмущает горожан тот факт, что у мэрии и дороги, и тротуары вычищены, но уже в соседних с мэрией дворах невозможно ни пройти, ни проехать из-за грязных снежных куч – завалены даже детские площадки.

Самое главное, считают горожане, что скоро все эти снежные отвалы начнут таять (плюсовые температуры ожидаются в городе уже на этой неделе), и талая вода с дорожными реагентами потечет по всему городу, отравляя газоны, кусты и деревья, а, высыхая, будет превращаться в пыль, которую в Челябинске тоже не убирают, и, поднимаемая ветром, попадать в легкие людей и животных. И, таким образом, в Челябинске вообще не будет благоприятных метеоусловий: нет ветра – город задыхается от выбросов, есть ветер – от ядовитой пыли.

Фото Валентины Волковой

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 04.03.19

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