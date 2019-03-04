Чиновники спокойно признают: половина замечаний по уборке снега в Челябинске игнорируется

Претензии по уборке снега у властей Челябинска есть как к главному подрядчику, так и к районным властям. Но в мэрии не очень сердятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе показатель устранения замечаний по качеству уборки снега увеличился с 30% до 50%. Об этом сообщил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков.

Впрочем, после традиционного отчета в четверг подрядчики активизировались (помогло этому, по всей видимости, повышение температуры атмосферного воздуха), и к концу пятницы все районы отчитались об устранении нарушений.

Всего за прошлую неделю было выявлено 114 нарушений. Из них 18 – на объектах улично-дорожной сети. «Есть там замечания по вывозу снега», – признался чиновник. Все остальные нарушения – на тротуарах и внутридворовых территориях, ответственность за которые несут администрации районов.

С особо упорствующими в своем нежелании выполнять обязательства по уборке снега мэрия пытается бороться с помощью штрафов. Только на прошлой неделе составлено 6 протоколов о нарушении правил благоустройства. С начала года – 30 протоколов на общую сумму около полумиллиона рублей.

Впрочем, по-прежнему катастрофическая ситуация с уборкой снега мало впечатлила главу Челябинска Владимира Елистратова, проводившего сегодня первое аппаратное совещание в статусе полноправного мэра. «В абсолютных цифрах звучит красиво: с 30% мы подняли до 50%, в два раза рост. Но, по большому счету, 50% замечаний остаются без какой-либо реакции», – достаточно благодушно высказал свое недовольство градоначальник.

Между тем, отчаявшиеся ждать реакции властей челябинцы начали массового писать заявления в прокуратуру, обвиняя местных чиновников в бездействии. Кучи черного снега, достигающие нескольких метров в высоту, не дают горожанам никакой надежды на то, что весенний Челябинск будет радовать глаз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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