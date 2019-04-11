Южный Урал вошел в число регионов с высоким уровнем протестной активности

Южный Урал вошел в состав регионов России с высоким уровнем протестной активности. Рейтинг составлен Институтом региональной экспертизы по итогам марта 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», составители отнесли Челябинскую область во вторую – оранжевую группу – с достаточно высоким уровнем активности. «Как правило, субъекты, попавшие в данную группу, отличаются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера», – отмечают эксперты.

Для Южного Урала наиболее важной темой является экология. Это подтверждает и протестная активность: в марте митинги и пикеты с экологической повесткой прошли в Челябинске, Златоусте, Миассе, Копейске. Серию акций провели обманутые дольщики, зафиксированы и акции протеста, связанные с другими проблемами.

Челябинск, Светлана Намская

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