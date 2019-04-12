В Челябинске запускают садовые маршруты

Власти Челябинска анонсировали начало работы садовых маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 мая начинают работу садовые маршруты.

В Челябинске с наступлением садоводческого сезона приступят к работе традиционные сезонные автобусы. На некоторых из них изменились номера, трасса движения и класс подвижного состава.

Маршрут № 36с теперь будет работать под номером 26с с маршрутом следования «КБС – Сад Металлист», № 58с «Чистопольская – Сад Трубопрокатчик 3» изменится на номер 38с, а маршрут № 85с «Железнодорожный вокзал – Сад Кристалл» будет курсировать под номером 90с.

Маршрут № 77с в этом году будет работать под номером 60с, начинать своё движение от Автобусного парка, следовать по Солнечной, Комсомольскому проспекту, Чичерина, далее по прежней трассе до сада Вишневый.

На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан – социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте – в зависимости от суммы пополнения. Есть возможность для приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут.

Расписание движения будет размещено на сайте https://www.marsruty.ru/chelyabinsk/ после 25 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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