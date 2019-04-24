В Челябинской области начинают работу садовые маршруты

Южноуральский миндортранс запускает садовые маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ежегодно с 1 мая по 15 октября пенсионеры Южного Урала, занимающиеся садоводством, огородничеством и дачным хозяйством, добираются до своих участков по специально утвержденным маршрутам. В этом году в регионе будет работать 21 межмуниципальный маршрут, относящийся к сезонным (садовым).

15 маршрутов следуют из Челябинска к садовым товариществам в пригороде, 5 – из Магнитогорска и 1 – из Златоуста.

При этом льгота по оплате составляет 50% от стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Размер стоимости проезда зависит от протяженности маршрута.

«В связи с изменением Федерального законодательства с 2019 года мера социальной поддержки в виде 50-процентой скидки от стоимости проезда будет предоставляться гражданам, проживающим на территории Челябинской области, при условии установления (назначения) им пенсии или достижения ими возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), являющимся членами садовых некоммерческих товариществ или огороднических некоммерческих товариществ, а также иных некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1 января 2019 года. Льгота также предоставляется лицам, ведущим садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, без участия в СНТ», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для получения скидки на проезд необходимо иметь при себе:

пенсионное удостоверение (или справку о назначении пенсии);

документ, удостоверяющий личность;

справку, подтверждающую членство в СНТ (выдается правлением товарищества).

Со списком садовых маршрутов можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее начало работы садовых маршрутов на территории Челябинска анонсировала мэрия города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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