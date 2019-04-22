Южноуральский ветеран скончался на ступеньках больницы

В Кизильском районе на ступеньках больницы скончался ветеран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 95-летнего мужчину с жалобами на сердце привезли в медучреждение родственники. Когда он начал под6иматься по лестнице, то упал, потеряв сознание. Оказать ему помощь врачи не успели.

В Кизильской районной больнице заявили, что на 19 апреля была назначена плановая госпитализация. «Накануне по поводу состояния здоровья ветерана в районную больницу звонили из общественной палаты. По словам главврача больницы Аллы Васильевой, была достигнута договоренность о том, чтобы направить в Сыртинку (поселок, в котором жил ветеран – прим. НД) карету скорой помощи, если потребуется. Но родственники решили привезти Никиту Иосифовича сами», – пишет «Первый Кизильский».

Свою версию событий изложил и Минздрав Челябинской области:

«Больница предложила прислать за ним «скорую», но родственники предпочли привезти его сами. Мужчина поднимался на крыльцо, и ему стало плохо. Его тут же доставили в приемный покой, провели весь комплекс реанимационных мероприятий в условиях стационара, но, к сожалению, спасти не смогли. Родственница, привезшая 95-летнего пациента, никаких претензий к действиям медперсонала не высказала», – заявили в пресс-службе ведомства.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин намерн сегодня провести брифинг по ситуации с ветераном ВОВ.

Между тем, СУ СКРФ по Челябинской области начал проверку по сообщениям, что ветеран умер из-за того, что ему вовремя не оказали помощь, – такая информация появилась в соцсетях.

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