В Челябинскую область летит комиссия из Москвы – проверять районную больницу

После смерти 95-летнего участника Великой Отечественной войны в Кизильский район едет комиссия из Москвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, проверять Кизильскую районную больницу будут 7 сотрудников федерального Минздрава.

Напомним, 95-летнего мужчину с жалобами на сердце привезли в медучреждение родственники. Когда он начал подниматься по лестнице, то упал, потеряв сознание. Оказать ему помощь врачи не успели.

СУ СКРФ по Челябинской области и региональная прокуратура начали проверку по сообщениям, что ветеран умер из-за того, что ему вовремя не оказали помощь, – такая информация появилась в соцсетях.

В областном минздраве заявляют, что сообщения в соцстеях не соответствовали действительности, грозятся защищать «свое доброе имя» в суде и во всем винят журналистов, предлагая посчитать, во сколько обойдется дорога проверяющих бюджету и «сколько драгоценного времени потратят все эти специалисты».

Сколько стоила и еще будет стоить южноуральцам упорно продолжаемая чиновниками оптимизация системы здравоохранения региона, в минздраве не говорят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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