Текслер уволил Тефтелева

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил вице-губернатора Евгения Тефтелева.

«Для решения новых задач нужны новые люди», – написал глава региона в Instagram.

Как уже сообщал «Новый День», 15 ноября глава региона объявил, что пригласил мэра Челябинска Евгения Тефтелева на работу в правительство региона. Эксперты связали это с желанием снизить негативное отношение челябинцев к «магнитогорской команде» накануне выборов 2019 года: за четыре года управления Челябинском г-н Тефтелев снискал славу худшего руководителя в истории города.

20 ноября депутаты Челябинской городской Думы единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева.

27 ноября Тефтелев был официально назначен вице-губернаторм. В его зону ответственности входили министерство имущества и управление делами правительства Челябинской области.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 26.04.19

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