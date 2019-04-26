Первым вице-губернатором Челябинской области назначен «варяг»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер изменил в структуру регионального правительства: введена должность первого заместителя губернатора. На нее назначен Виктор Мамин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Виктор Мамин будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений.

В части указанных вопросов будет курировать деятельность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства, государственно-правового управления, управления государственной службы и противодействия коррупции, управления организационной и контрольной работы, управления по работе с обращениями граждан, бухгалтерской службы, комитета мобилизационной работы, секретариата губернатора и правительства, министерства информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, управления делами, постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации.

Кроме того, в рамках корректировки структуры регионального правительства должность Евгения Тефтелевва после его увольнения упразднена.

Справка «Нового Дня»:

Виктор Мамин родился 27 марта 1982 года в Норильске. Получил два высших образования. До назначения на должность работал заместителем директора департамента ПАО «Россети», до этого – директором департамента Минэнерго России.

Действительный государственный советник 3 класса.

Женат, воспитывает сына.

Челябинск, Светлана Намская

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