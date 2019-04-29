Челябинск встал в пробках из-за весеннего снегопада

Челябинские власти вновь оказались бессильны перед весенним снегопадом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утренний час пик ознаменовался семибалльными пробками и резким ростом цен на услуги такси. Так Челябинск встретил снегопад начавшийся в ночь на 29 апреля и продолжавшийся все утро понедельника.

Наибольшие трудности горожане испытывали в районе Шершневской плотины, где скорость движения в плотном потоке автотранспорта не превышала 2 километров в час. Пробки зафиксированы на улицах Чичерина, Братьев Кашириных, на кольце по улице Блюхера, где скорость была от 3 до 7 километров в час. Чуть лучше оказалась ситуация на Меридиане. Здесь автомашины могли развить скорость до 10 километров в час.

На проспектах Ленина, Свердловском и улице Российской скорость автомобилей, по данным приложения «Яндекс.Пробки», варьировалась от 15-20 километров в час.

Серьезные сложности испытывал и общественный транспорт: многие маршрутчики уже успели переобуться в летнюю резину, поэтому кто-то решил утром не расковать и остаться дома, остальные двигались достаточно медленно.

Автомобильным коллапсом не преминули воспользоваться таксисты, цены на услуги которых выросли в 3 раза.

В настоящее время общая напряженность автомобильного движения в городе оценивается в 3 балла. Пробки по-прежнему фиксируются в райне пересечения проспектов Победы и Свердловского, на улице Худякова от улицы Энгельса до Свердловского проспекта, в районе перекрестка лиц Блюхера и Худякова, серьезная пробка сохраняется в районе пересечения улицы Дарвина и Троицкого тракта.

Напомним, за минувшую ночь в Челябинской области выпала 10-дневная норма осадков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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