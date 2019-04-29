На пожаре в церкви пострадали шестеро детей

В поселке Межевой Саткинского района загорелась церковь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар произошел сегодня утром в храме Спиридона, епископа Тримифунтского. В это время на колокольне находилась группа детей, пришедшая на экскурсию.

Поскольку возгорание началось на нижнем этаже, детей эвакуировали через задымленные помещения. В результате четырех девочек 6-7 лет и двух семилетних мальчиков пришлось госпитализировать – они надышались продуктами горения. Две девочки находятся в реанимации, но дышат самостоятельно, сообщили в Минздраве Челябинской области.

Остальные дети помещены в стационар, у одного ребенка диагностировано обострение бронхиальной астмы.

В ГУ МЧС по Челябинской области уточняют: площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сильно пострадала колокольня храма. Причина пожара устанавливается.

Храм при пожаре пострадал очень серьёзно, но всех людей успели вывести на улицу. Малыши надышались дымом – и поэтому их решили отвезти в больницу.

Сатка – Челябинск, Павел Зварзин

Сатка – Челябинск. Другие новости 29.04.19

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