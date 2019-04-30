В больницу обратился еще один пострадавший на пожаре в церкви ребенок

В больницу Сатки госпитализировали еще одного ребенка, пострадавшего при пожаре в церкви.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, двух девочек, находившихся в реанимации после пожара в церкви, перевели в общую палату.

Также вчера поздним вечером в лечебное учреждение поступил еще один мальчик с жалобами на боль в горле и осиплость голоса. Кроме того, у него диагностировано сотрясение мозга.

Таким образом, сейчас в детском отделении больницы остаются восемь детей, оказавшихся на пожаре. Их состояние ближе к удовлетворительному. Врачи планируют оставить их под наблюдением до исчезновения жалоб.

Напомним, вчера, 29 апреля, в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского в поселке Межевой во время детской экскурсии вспыхнул пожар.

Храм при пожаре пострадал очень серьёзно, но всех людей успели вывести на улицу. Малыши надышались дымом – и поэтому их решили отвезти в больницу. Сначала госпитализировали шестерых детей. Потом в больницу обратились родители еще двух малышей.

Позднее в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в Саткинскую больницу поступила еще одна девочка, оказавшаяся на месте пожара в Межевом. «Ее состояние нетяжелое, жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Госпитализирована в детское отделение. Шесть детей, поступивших в больницу днем, остаются на своих местах. Всем проводится ингаляция увлажненного кислорода», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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