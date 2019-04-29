Алексей Текслер: узнаваемость растет, популярность падает

Узнаваемость врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера у электората растет, но популярность его падает. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра «Маркетинга и Социологии» («МарС»), проанализировав данные телефонного опроса, проведенного с 25 по 27 апреля.

Как уже сообщал «Новый День», Алексей Текслер возглавил Челябинскую область 19 марта после отставки губернатора Бориса Дубровского. Он уже заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона в сентябре текущего года.

Сложность для врио заключается в том, что на вверенной территории его практически никто не знал, а наследство ему досталось тяжелое. И если первая проблема постепенно решается, то со второй, как показывает соцопрос «МарСа», в глазах электората достижений не много.

Так, узнаваемость Алексея Текслера превысила 68% – это на 28% больше, чем месяц назад. При этом чаще на вопрос утвердительно отвечали женщины и пенсионеры.

При этом, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшие дни, то за Алексея Текслера проголосовали бы 30,5% участников опроса, хотя месяц назад отдать ему свой голос была готова треть респондентов.

Челябинск, Светлана Намская

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