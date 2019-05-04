В Челябинске отключают отопление

Власти Челябинска заявили о завершении отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в столице Южного Урала с 5 мая заканчивается отопительный сезон 2018-2019 годов. Соответствующее распоряжение подписал Глава города Владимир Елистратов.

Ознакомиться с документом можно в разделе «Нормативно-правовые акты». Согласно распоряжению, отопление в домах челябинцев и учреждениях города будет отключено с 5 мая 2019 года.

Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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