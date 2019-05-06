Мэр не указ? В Челябинске по-прежнему «жарят» батареи

Челябинцы продолжают изнывать от жары.

Как уже сообщал «Новый День», глава Челябинска Владимир Елистратов подписал распоряжение о завершении отопительного сезона еще на прошлой неделе. 5 мая батареи должны были отключить, но они жарят до сих пор – теплоноситель даже не «прикрутили».

Между тем, в городе установилась по-летнему жаркая погода: например, 5 мая было +25, сегодня ожидается +26, а во вторник и вовсе +29. Ситуация осложняется тем, что в городе с утра 5 мая установились метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ – сегодня утром режим НМУ продлили еще на сутки.

Таким образом, горожан поставили в патовую ситуацию: открыть окна они не могут, так как над городом висит смог, жить с закрытыми окнами невозможно, так как в помещениях стоит невыносимая жара. Включать кондиционеры при включенных батареях тоже нельзя.

Самое интересное, что за эти мучения челябинцам придется еще заплатить: коммунальщики выставят счета за каждый день работающих батарей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.05.19

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