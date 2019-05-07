В Челябинске неисправная маршрутка сбила школьника на переходе

В Челябинске маршрутный микроавтобус сбил школьника на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 6 мая, в 13:20 напротив дома №50 по улице Гагарина.

Водитель автомобиля «ГАЗ Луидор», следовавший по маршруту №42, совершил наезд на школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 13-летний мальчик получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

В отношении водителя автобуса вынесено постановление по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством при наличии неисправностей. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все подробности инцидента.

Отметим, это второе за два дня ДТП с участием неисправного маршрутного такси. В воскресенье, 5 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска пострадали 24-летняя горожанка и ее 2-летняя дочь: женщина с ребенком выпали в открывшуюся при повороте микроавтобуса дверь.

Между тем, власти города не могут или не хотят справляться с хаосом, царящим в сфере пассажироперевозок. Правда, неделю назад мэр Владимир Елистратов рассказал, что направил врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру некую концепцию развития общественного транспорта в областном центре. Однако, подробности раскрывать не стал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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