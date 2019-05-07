Обещания не выполнены челябинские дольщики опять осаждают здание правительства

Дольщики домов в микрорайоне «Академ Riverside» провели очередной пикет у здания правительства Челябинской области. Причина недовольства: застройщик до сих пор не начал передавать собственникам квартиры в уже сданных домах.

Как уже сообщал «Новый День», микрорайон взялась возводить компания «Гринфлайт», но в 2014 году у застройщика начались проблемы.

Южноуральцы, заключившие с компанией «Гринфлайт» договоры долевого участия в строительстве, стали массово обращаться в суд с требованием выплаты компенсации за перенос сроков сдачи домов. В результате около 300 миллионов рублей было выплачено дольщикам через суд, еще 100 миллионов в добровольном порядке.

В 2015 году финансовый кризис в компании обострился, в результате строительство 28 зданий в жилом районе «Академ Riverside» было заморожено. При этом 13 из них находились уже в завершающей стадии и готовились к сдаче в эксплуатацию. ООО «Гринфлайт» не исполнил обязательства по договорам долевого участия, оставив без квартир, по разным данным, от 4 тысяч 300 до 6 тысяч 700 человек.

Первоначально уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленного круга лиц. Позднее обвинение в превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия, предъявили бывшему гендиректору фирмы, экс-заместителю главы администрации Челябинска Сергею Мануйлову. Именно в период его руководства компания полностью приостановила возведение 27 многоэтажных жилых домов в микрорайоне Академ Riverside.

В 2016 году достраивать проблемные дома взялось ООО «Трест «Магнитострой» во главе с Олегом Лакницким. На сегодняшний день без квартир остаются около 800 дольщиков микрорайона. При этом на недавней встрече врио губернатора Алексея Текслера с акционерами и руководителями строительных компаний заявлялось, что все вопросы по микрорайону сняты. Лакницкий даже подтвердил обязательства по предоставлению жилья тем дольщикам, чьи дома не будут достраиваться. И вот выяснилось, что даже в достроенных домах квартиры не заселяются. К возмущенным дольщикам вышел исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Он позвонил Лакницкому, и тот заверил, что квартиры будут предоставлены. Правда, дольщикам придется еще подождать: процесс оформления квартир в собственность начнется не раньше последней декады мая.

Челябинск, Павел Зварзин

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