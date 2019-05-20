Обманутые дольщики Челябинска и Копейска выйдут на совместный митинг

В Челябинске состоится митинг обманутых дольщиков из двух городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста пройдет 26 мая в сквере имени Колющенко.

В митинге намерены принять участие участники долевого строительства из Челябинска и Копейска. О своих планах уже заявили дольщики ЖК «Яркая жизнь», микрорайона «Чурилово Lake City» и компаний, подконтрольных Александру Сребрянскому из Челябинска и Копейска.

Напомним, обманутые дольщики активизировались после отставки с поста губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначения врио Алексея Текслера. Периодически они проводят пикеты резиденцию губернатора. Ранее участники долевого строительства ЖК «Яркая жизнь» хотели провести митинг на Алом поле. Однако, в мэрии отказались согласовывать эту акцию протеста.

Митинг обманутых дольщиков состоится в воскресенье 26 мая в сквере имени Колющенко. Начало в 13:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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