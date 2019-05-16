Челябинские дольщики требуют личной встречи с Алексеем Текслером

Челябинские дольщики продолжают «осаждать» региональное правительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня серию одиночных пиктов начали горожане, купившие квартиры в ЖК «Бриз». Они требуют личной встречи с врио губернатора Алексея Текслера.

Напомним, ЖК «Бриз» начали строить компании Александра Сребрянского. Бизнесмен является фигурантом нескольких уголовных дел, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере): его обвиняют в присвоении 86 миллионов рублей дольщиков Челябинска и Копейска. Жилой комплекс «Бриз», состоящий из четырех 10-ти и 16-этажных домов, должен был появиться на пересечении улиц Набережной и Калинина.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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