В День Победы челябинский транспорт изменит маршруты и график движения

9 мая в связи с празднованием Дня Победы общественный транспорт в Челябинске будет работать в особом режиме.
На время проведения праздничного шествия в Металлургическом района с 9:30 до 10:00:
Автобусы
- № 31 «Ак. Сахарова – ЧМК» в указный промежуток времени будет следовать по улице 60-летия Октября.
- № 41 «ДК Строитель – Аэропорт» в указный промежуток времени будет следовать прямом по Шоссе Металлургов
- № 42 «Автопарк – пос. Каштак» отправится с ЧМК до Автопарка в 9:56 (вместо 9:36)
- № 43 «ЧМК – пос. старое Першино» отправится с остановки Старое Першино» в 9:37 (вместо 9:17)
- Движение троллейбусов и маршрутных такси на время прохождения колонны будет приостановлено.
На время проведения Парада Победы и Шествия бессмертного полка с 11:00 до 16:00:
Автобусы
- № 4 Мамина – Ж/д вокзал
- № 14 Ж/д вокзал – Тимирязева – пос. Новосиниглазво (до перекрытия ул. Тимирязева)
- № 15 ЧМК – д/с «Юность»
- № 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении).
- № 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении).
- № 83 Ж/д вокзал – пос. Старокамышинск
- № 90с Ж/д вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту до сада Кристалл, (в прямом направлении),
- Сад Кристалл – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении).
Троллейбусы:
- № 5 АМЗ – ДС «Юность» (с 10:00 до 17:00)
- № 8 ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д вокзал (с 10:00 до 17:00)
- № 10 ЧКПЗ – Солнечный берег – Гагарина – Ж/д вокзал (с 10:00 до 17:00)
- № 10 ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)
- № 10 ул. Молдавская – Комсомольский пр. – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 14:00 до 17:00)
- № 11 «АМЗ – ЧТЗ» – 9 мая отменен.
- № 14 ЧМК – ул. Бр. Кашириных (с 14:00 до 17:00)
- № 17 ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)
- № 17 ул. Молдавская – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 14:00 до 17:00)
- № 19 Первоозёрный – ТЭЦ 3 (с 10:00 до 14:00.)№ 19 Первоозёрный – Ж/Д вокзал (с 10:00 до 17:00)
- № 26 ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)
- № 26 ул. Молдавская – Комсомольский пр. – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молдавская
Трамваи
- № 3 ЧМК – Российская – Театр оперы и балета (с 10:00 до 17:00)
- № 5 ЧЭМК – Карла Маркса – Труда – ЧЭМК (с 14:00 до 17:00).
- № 6 «ЧТЗ – Медгородок» 9 мая отменен.
- № 7 с 14:00 до 17:00 не курсирует. Далее в обычном режиме до 20:00.
- № 8 ул. Чистопольская – Карла Маркса – Труда – Чистопольская (с 14:00 до 17:00).
- № 16 Чичерина – Российская – Театр оперы и балета (с 13:00 до 17:00)
- № 17 курсирует до 12:00
- № 20 курсирует до 12:00
- № 22 Чистопольская – Горького – Чичерина (с 13:00)
Маршрутные такси
- С 11:00 до 13:30 Объезд закрытых участков будет происходить по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.
- Маршрут № 36 Ж/д вокзал – Свободы – Евтеева – Овчинникова – Курчатова – Воровского, далее по маршруту.
- С 13:30 до 15:00 В связи с шествием Бессмертного полка и перекрытием проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках) и улицы Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса
- Маршруты № 3, 54, 86 со стороны плотины: до улицы Лесопарковой и обратно.
- Маршрут № 86 со стороны ЧТЗ до остановки «Детский мир» и обратно.
- Маршруты № 22, 42, 50, 78, 92 в объезд по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.
С 19:00 до 22:45 в связи с вечерней программой и фейерверком Автобусы
- № 15 ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ.
- № 18 рейс отправлением 201:15 от железнодорожного вокзала отменен.
- № 34 рейс отправлением 19:25 от автобусного парка, и 20:58 от Мехколонны отменен.
После завершения праздничных мероприятий к 22:30 транспорт будет сосредоточен на ближайших к месту проведения фейерверка остановках и будет организована работа следующих маршрутов:
Автобус:
- № 4 ЮУрГУ – пл. Революции – Мамина
- № 15 ЮУрГУ – Энгельса – Труда – Братьев Кашириных – Чайковского – Комсомольский пр. – ЧМК
- № 31 ост. Автомобильное училище – Пети Калмыкова – Румянцева – Богдана Хмельницкого – ЧМК
- № 34 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна
- № 64 Ж/д Вокзал – пл. Революции – Братьев Кашириных – Автобусный парк
- № 71 Торговый центр – Братьев Кашириных – Чичерина
Троллейбус
- № 7 ДС «Юность» – ЧМК
- № 8 ПКиО – ЧКПЗ
- № 12 ДС «Юность» – Молдавская
- № 12 Алое поле – АМЗ
- № 14 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК
- № 17 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская № 17 ДС «Юность» (ул. Труда) – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская
- № 19 ПКиО – пос. Первоозерный
- № 26 ДС «Юность» (ул. Труда) – Бр. Кашириных – Чичерина – Молдавская
- № 26 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Чичерина – Молдавская
Трамвай:
- № 3 Завод им. Колющенко – Российская – ЧМК (после 22:45 по Кирова).
- № 7 ЧГРЭС – Российская – Завод им. Колющенко
- № 7 Завод им. Колющенко – Российская – ЧГРЭС
- № 8 Завод им. Колющенко – ул. Чистопольская
- № 16 Завод им. Колющенко – Российская – ул. Чичерина (после 22:45 по Кирова).
- № 17 ДС «Юность» – Медгородок
- № 17 ост. ул. Калинина – Чичерина
Маршрутные такси
- № 14 площадь Революции – Мамина
- № 36 площадь Революции – пос. Федеровока
- № 39 Теплотехнический институт – Хохрякова – ЧТЗ
- № 39 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – Чичерина
- № 39 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Чичерина
- № 86 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна
- № 86 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Ак. Королёва
- № 91 Теплотехнический институт – Горького – Ленинский район (ТК Молния)
- № 91 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – С. Юлаева
Также после фейерверка будут работать маршрутные такси № 46, 62, 85, 92, 112.
Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00.
Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 08.05.19
Южноуральский минстрой опроверг начисление жителям взорванной многоэтажки «лишних» счетов. / На Южном Урале арестовали участников ОПГ, выводившей деньги за рубеж. / В Челябинской области школьница выхватила двухлетнюю малышку из-под тепловоза. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»