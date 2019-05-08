В День Победы челябинский транспорт изменит маршруты и график движения

9 мая в связи с празднованием Дня Победы общественный транспорт в Челябинске будет работать в особом режиме.

На время проведения праздничного шествия в Металлургическом района с 9:30 до 10:00:

Автобусы

№ 31 «Ак. Сахарова – ЧМК» в указный промежуток времени будет следовать по улице 60-летия Октября.

№ 41 «ДК Строитель – Аэропорт» в указный промежуток времени будет следовать прямом по Шоссе Металлургов

№ 42 «Автопарк – пос. Каштак» отправится с ЧМК до Автопарка в 9:56 (вместо 9:36)

№ 43 «ЧМК – пос. старое Першино» отправится с остановки Старое Першино» в 9:37 (вместо 9:17)

Движение троллейбусов и маршрутных такси на время прохождения колонны будет приостановлено.

На время проведения Парада Победы и Шествия бессмертного полка с 11:00 до 16:00:

Автобусы

№ 4 Мамина – Ж/д вокзал

№ 14 Ж/д вокзал – Тимирязева – пос. Новосиниглазво (до перекрытия ул. Тимирязева)

№ 15 ЧМК – д/с «Юность»

№ 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении).

№ 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту до Автобусного парка (в прямом и обратном направлении).

№ 83 Ж/д вокзал – пос. Старокамышинск

№ 90с Ж/д вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту до сада Кристалл, (в прямом направлении),

Сад Кристалл – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении).

Троллейбусы:

№ 5 АМЗ – ДС «Юность» (с 10:00 до 17:00)

№ 8 ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д вокзал (с 10:00 до 17:00)

№ 10 ЧКПЗ – Солнечный берег – Гагарина – Ж/д вокзал (с 10:00 до 17:00)

№ 10 ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)

№ 10 ул. Молдавская – Комсомольский пр. – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 14:00 до 17:00)

№ 11 «АМЗ – ЧТЗ» – 9 мая отменен.

№ 14 ЧМК – ул. Бр. Кашириных (с 14:00 до 17:00)

№ 17 ул. Молдавская – ул. Молодогвардейцев – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)

№ 17 ул. Молдавская – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская (с 14:00 до 17:00)

№ 19 Первоозёрный – ТЭЦ 3 (с 10:00 до 14:00.)№ 19 Первоозёрный – Ж/Д вокзал (с 10:00 до 17:00)

№ 26 ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Энгельса – ПКиО (с 10:00 до 14:00)

№ 26 ул. Молдавская – Комсомольский пр. – ДС «Юность» – ул. Труда – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молдавская

Трамваи

№ 3 ЧМК – Российская – Театр оперы и балета (с 10:00 до 17:00)

№ 5 ЧЭМК – Карла Маркса – Труда – ЧЭМК (с 14:00 до 17:00).

№ 6 «ЧТЗ – Медгородок» 9 мая отменен.

№ 7 с 14:00 до 17:00 не курсирует. Далее в обычном режиме до 20:00.

№ 8 ул. Чистопольская – Карла Маркса – Труда – Чистопольская (с 14:00 до 17:00).

№ 16 Чичерина – Российская – Театр оперы и балета (с 13:00 до 17:00)

№ 17 курсирует до 12:00

№ 20 курсирует до 12:00

№ 22 Чистопольская – Горького – Чичерина (с 13:00)

Маршрутные такси

С 11:00 до 13:30 Объезд закрытых участков будет происходить по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.

Объезд закрытых участков будет происходить по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту. Маршрут № 36 Ж/д вокзал – Свободы – Евтеева – Овчинникова – Курчатова – Воровского, далее по маршруту.

С 13:30 до 15:00 В связи с шествием Бессмертного полка и перекрытием проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках) и улицы Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса

В связи с шествием Бессмертного полка и перекрытием проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина, (в том числе на всех перекрестках) и улицы Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса Маршруты № 3, 54, 86 со стороны плотины: до улицы Лесопарковой и обратно.

Маршрут № 86 со стороны ЧТЗ до остановки «Детский мир» и обратно.

Маршруты № 22, 42, 50, 78, 92 в объезд по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.

С 19:00 до 22:45 в связи с вечерней программой и фейерверком Автобусы

№ 15 ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ.

№ 18 рейс отправлением 201:15 от железнодорожного вокзала отменен.

№ 34 рейс отправлением 19:25 от автобусного парка, и 20:58 от Мехколонны отменен.

После завершения праздничных мероприятий к 22:30 транспорт будет сосредоточен на ближайших к месту проведения фейерверка остановках и будет организована работа следующих маршрутов:

Автобус:

№ 4 ЮУрГУ – пл. Революции – Мамина

№ 15 ЮУрГУ – Энгельса – Труда – Братьев Кашириных – Чайковского – Комсомольский пр. – ЧМК

№ 31 ост. Автомобильное училище – Пети Калмыкова – Румянцева – Богдана Хмельницкого – ЧМК

№ 34 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна

№ 64 Ж/д Вокзал – пл. Революции – Братьев Кашириных – Автобусный парк

№ 71 Торговый центр – Братьев Кашириных – Чичерина

Троллейбус

№ 7 ДС «Юность» – ЧМК

№ 8 ПКиО – ЧКПЗ

№ 12 ДС «Юность» – Молдавская

№ 12 Алое поле – АМЗ

№ 14 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК

№ 17 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская № 17 ДС «Юность» (ул. Труда) – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская

№ 19 ПКиО – пос. Первоозерный

№ 26 ДС «Юность» (ул. Труда) – Бр. Кашириных – Чичерина – Молдавская

№ 26 ост. ул. Труда – Бр. Кашириных – Чичерина – Молдавская

Трамвай:

№ 3 Завод им. Колющенко – Российская – ЧМК (после 22:45 по Кирова).

№ 7 ЧГРЭС – Российская – Завод им. Колющенко

№ 7 Завод им. Колющенко – Российская – ЧГРЭС

№ 8 Завод им. Колющенко – ул. Чистопольская

№ 16 Завод им. Колющенко – Российская – ул. Чичерина (после 22:45 по Кирова).

№ 17 ДС «Юность» – Медгородок

№ 17 ост. ул. Калинина – Чичерина

Маршрутные такси

№ 14 площадь Революции – Мамина

№ 36 площадь Революции – пос. Федеровока

№ 39 Теплотехнический институт – Хохрякова – ЧТЗ

№ 39 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – Чичерина

№ 39 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Чичерина

№ 86 Теплотехнический институт – Комарова – Мехколонна

№ 86 ост. ул. Краснознамённая – Бр. Кашириных – Ак. Королёва

№ 91 Теплотехнический институт – Горького – Ленинский район (ТК Молния)

№ 91 Теплотехнический институт – Комсомольский проспект – С. Юлаева

Также после фейерверка будут работать маршрутные такси № 46, 62, 85, 92, 112.

Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00.

Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.

Челябинск, Павел Зварзин

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