Наденьте светлое, возьмите воду: праздничные мероприятия в Челябинске будут проходить в условиях аномальной жары

9 мая в Челябинске ожидается аномальная жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», между 11 и 16 часами – температура атмосферного воздуха может подняться до 35 градусов по Цельсию.

Поэтому организаторы праздничных мероприятий призывают горожан тщательно подготовиться к участию в массовых акциях, особенно это касается тех, кто намерен участовавть в шествии Бессмертного полка:

– обязательно наденьте головные уборы на себя и детей;

– возьмите с собой питьевую воду;

– одевайтесь в светлую одежду из натуральных материалов;

– используйте по возможности солнцезащитные средства;

– заранее минимизируйте потребление кофеина, сахара, алкоголя;

– людям с сердечно-сосудистым заболеваниями и пожилым людям в жаркую погоду следует уделять особое внимание своему самочувствию. Необходимо регулярно принимать назначенные врачом медицинские препараты. Обязательно контролировать уровень давления.

Все массовые мероприятия в День Победы будут сопровождать бригады скорой медицинской помощи. При ухудшении самочувствия обращайтесь к медикам.

Челябинск, Павел Зварзин

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