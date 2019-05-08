День Победы в Челябинске: что, где, когда (Программа, ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске широко отметят День Победы. Праздничная программа 9 мая содержит более 20 массовых мероприятий. Торжества начнутся с самого утра.

10:00 – Торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь» (аллея Славы)

11:00 – Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет» (Парк «Металлург» им. О. Тищенко)

11:00 – Праздничный концерт «Праздник великий и вечный» (Сад Победы)

12:00 – Торжественное построение Челябинского гарнизона, парад (площадь Революции)

Как репетировали парад, можно посмотреть здесь

12:00 – Народные гуляния «Отдыхаем с ветеранами» (сад Победы)

12:00 – Праздничное мероприятие «Во имя Отчизны – Победа» (парк «Калининский», ул. Чайковского – 185)

12:00 – Акция «Георгиевская ленточка» (Кировка, все парки города)

13:00 – Праздничный концерт, полевые кухни. Фестиваль кухонь народов мира (Театральная площадь)

13:00 – Праздничный концерт оркестра «Живые звуки», полевые кухни (парк «Металлург» им. О. Тищенко)

13:00 – Гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)

13:00 – Праздничная программа «Неугасимая память поколений» (Кировка)

13:00 – Праздничная программа «Весна Победы!» (горсад им. А. С. Пушкина)

13:00 – Построение Бессмертного полка (площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

14:00 – Шествие «Бессмертного полка» (колонна двинется от улицы Энтузиастов по проспекту Ленина, пройдя площадь Революции, свернет на улицу Цвиллинга и дойдет до Вечного огня)

Им не было предела

14:00 – Праздничная программа «День Победы» (сквер по ул. Молодогвардейцев)

14:00 – Танго Победы (летняя эстрада Государственного исторического музея Южного Урала, ул. Труда 100).

Танго Победы 2018

14:30 – Праздничный концерт (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)

15:00 – Праздничная программа (парк «Калининский», ул. Чайковского – 185)

16:00 – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

17:00 – Народные гуляния «Весна Победы» (площадь у РК «Аврора»)

19:00 – Праздничный концерт «Победная весна!» (площадь у Торгового центра, ул. Каслинская – 64)

20:00 – Патриотический проект «Огонь Победы». Праздничный концерт с участием финалистов областного народного конкурса «Марафон талантов» (площадь Ярославского)

22:00 – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс, у памятника Столыпину).

23:00 – Кинопоказ фильма «Судьба человека» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр)

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 08.05.19

Глава Южного Урала решил удивить китайцев массовостью и плясками. / Кому социалка обуза, а кому – мать родная: челябинские чиновники раскрыли свои доходы. / Наденьте светлое, возьмите воду: праздничные мероприятия в Челябинске будут проходить в условиях аномальной жары. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»