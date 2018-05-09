Танго Победы: в Челябинске отметили 73-ю годовщину окончания Великой войны (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске отметили 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

По площади Революции промаршировали ветераны, курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции; по главной улице города – проспекту Ленина – торжественно прошел «Бессмертный полк», а в парке имени Гагарина танцевали танго Победы.

Танго пришло в Россию в начале ХХ-го века. После революции 1917 года и музыка, и танец попали в опалу: танго считали буржуазным, отражающим «сексуальные моменты во всех формах», что было не к лицу строителям принципиально нового общества.

Но уже в начале 30-х культурные ориентиры изменились, и «мелкобуржуазные» фокстроты, чарльстоны и танго получили право на существование. Стихийные танцплощадки узаконили, обнесли заборами, обустроили сцены, и… понеслось.

Танго, очень близкое русскому человеку своей эмоциональностью, трагичностью, резкой сменой настроений, мелодикой, пользовалось огромной популярностью: «На сопках Маньчжурии», «Танго соловья», «Рио-Рита» (этот суперпопулярный фокстрот исполняли и в стиле танго), попурри из фильмов Чаплина, «Брызги шампанского», «Утомленное солнце». Последнее, написанное в середине 30-х Ежи Петерсбурским, так полюбилось в СССР, что появилось сразу три русских текста: «Помнишь лето на юге?» – томно тянула молоденькая Клавдия Шульженко... «Листья падают с клена, значит кончилось лето», – грустно выводил квартет Александра Рязанова… Но наибольшую популярность приобрела аранжировка Александра Цфасмана в исполнении его оркестра и солиста Павла Михайлова: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось…» Этот вариант получил название «Расставание» и стал обязательным атрибутом семейных и выпускных вечеров, дворовых концертов, всяческих застолий. Многие эстрадные исполнители включали его в свой репертуар.

Это и другие танго начали использовать в фильмах и пьесах, выпускать на пластинках.

Танго стало символом «предгрозового» времени – второй половины 30-х, символом мирной жизни. Поэтому в годы войны народная любовь к танго только усилилась: его танцевали во время редких праздников в тылу, в госпиталях, в короткие передышки на передовой. Самые популярные певцы того времени – Шульженко, Русланова, Утесов обязательно включали танго в репертуар своих фронтовых концертов.

Через некоторое время после войны танго опять попадет в опалу – аж до 1953 года. Но в мае 1945-го эта музыка звучала повсюду – в домах, парках, на улицах. И люди танцевали, празднуя Победу и возвращение к мирной жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске праздник «Танго Победы» проводится с 2014 года: представители школ танго встречаются на одной площадке под открытым небом и приглашают танцевать всех желающих, чтобы отдать дань памяти поколению победителей, которые так любили и любят этот танец.

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Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер

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