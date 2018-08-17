Музыка любви, танец страсти: Челябинск присоединился к всероссийскому флеш-мобу

18 июня в России состоится глобальный танго-флеш-моб. Тысячи людей соберутся вместе, чтобы исполнить один из самых страстных и красивых танцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об участии заявили более 70 российских городов. Можно сказать, что флеш-моб пройдет по всей стране: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Владикавказа. К акции подключились Латвия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

На Южном Урале флеш-моб пройдет в Озерске и Челябинске.

18 июня в 13 часов по местному времени на первом этаже челябинского железнодорожного вокзала будут танцевать представители пяти ведущих школ танго областного центра. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр аргентинского танго «Milonga Orquestra».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 17.08.18

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