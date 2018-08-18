«Любовь длиною в жизнь…» В Челябинске прошел необычный флешмоб (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске состоялся танго-флешмоб.

Как уже сообщал «Новый День», подобные мероприятия организуют сегодня по всей России, а так же в Прибалтике, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

В Челябинске флешмоб прошел на железнодорожном вокзале. Танцующие под живую музыку пары вызвали большой интерес у пассажиров и скрасили им время ожидания.

Особенно зрителей удивило то, что танго танцуют не профессиональные танцоры, а обычные горожане

Танго пришло в Россию в начале ХХ-го века. После революции 1917 года и музыка, и танец попали в опалу: танго считали буржуазным, отражающим «сексуальные моменты во всех формах», что было не к лицу строителям принципиально нового общества.

Но уже в начале 30-х культурные ориентиры изменились, и «мелкобуржуазные» фокстроты, чарльстоны и танго получили право на существование.

Танго стало символом «предгрозового» времени – второй половины 30-х, символом мирной жизни. Поэтому в годы войны народная любовь к танго только усилилась.

Первое время после войны танго было одним из самых популярных танцев в СССР. А потом снова попало в опалу.

И хотя после 1953 года запрет был снят, массовый интерес и к музыке, и к танцу угас.

Возрождение танго в России началось в 90-ые годы ХХ века. Первые клубы появились в Москве и Санкт-Петербурге.

В Челябинске первая школа открылась 13 лет назад – в сентябре 2015 года.

«Назывались мы тогда «Школа танцев для взрослых «Шоколад». Танцы были разные, но танго было всегда в приоритете, потому что я сама его и танцевала, – рассказывает руководитель школы танго «Шоколад» Надежда Мартыновская. – Мы много ездили на семинары и фестивали в столицы. Учились там и, возвращаясь, преподавали. Преподавая и танцуя, набирались опыта. Ведь танго к нам прилетело из-за границы, в России ни в каких заведениях преподавателей не готовили...

Это социальный танец. То есть танцуют его люди «с улицы». На открытые уроки тогда и сейчас приходит много разного народа: кто-то хотел осуществить свою мечту – научиться танцевать, кто-то досуг занять, кто-то личные проблемы решить... Прошло какое-то время, ученики вырастали, некоторые из них открыли свои школы. Сообщество в городе выросло. Мы проводим фестивали, приглашаем известных аргентинских и европейских танцоров, проводим мастер-классы с ними. У нас появились традиционные ежегодные мероприятия: Новогодний танго-бал, Весенний фестиваль, празднуются Дни рождения школ...

Людям нравится быть красивыми, быть среди тех, кто разделяет интересы, кто танцует. В городе каждую неделю проходят танцевальные танго-вечеринки. Жизнь кипит и движется! Появляются танцоры, которые могут танцевать шоу, вырастают танго-диджеи. Вот уже и оркестр свой, челябинский, появился!»

Один из организаторов флешмоба Роман Севостьянов (Milonga Orquestra)

«В танго все, как в жизни, – говорит руководитель клуба «Tango V&T» Татьяна Шерстобитова. – Каждый танец – это новая история: люди встречаются, сначала присматриваются друг к другу, прислушиваются, потом начинают дышать, двигаться, жить в одном ритме. И вот они уже создают свой мир, свою вселенную… А когда музыка заканчивается, расходятся – навсегда или с надеждой на продолжение…

Люди по разным причинам приходят в танго, и танго кардинально меняет их жизнь, расставляет все по своим местам. Многие наши ученики говорят, что для них танго – это любовь длиною в жизнь. Ведь в искусстве любви нет предела совершенству».

Челябинск, Виктор Вагнер, Евгений Полак, Светлана Намская

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