Жаркое танго: Челябинск присоединился к международному флешмобу (ФОТО)

Челябинск присоединился к международному танго-флешмобу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проводится в четвертый раз с целью популяризации танго. В этом году в нем принимают участие около 100 городов в разных странах мира.

Челябинск участвует в танго-флешмобах с 2018 года. С каждым годом число участников растет, но на этот раз количество пришлось ограничить в связи с коронавирусом. Сегодня любители этого танца собрались на площадке у Краеведческого музея. Было жарко: в прямом и переносном смыслах.

«Многие люди не знают, о чем аргентинское танго. Слыша это словосочетание, они думают, что это колготки в сетку, юбка с разрезом, роза в зубах и какие-то непонятные позы, – говорит куратор флешмоба в Челябинске, основатель клуба аргентинского танго Vida Mia Светлана Дворник. – А на самом деле, танго – это об отношениях, о встречах и расставаниях, о том, что происходит между мужчиной и женщиной».

В танго все, как в жизни, говорят любители этого танца: люди встречаются, общаются, танцуют, проживают разные истории. Плюс ко всему, это еще и красиво.

Челябинск, Светлана Намская, фото Евгений Полак

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