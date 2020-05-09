Бесшумно над пустым городом: в Челябинске состоялось авиашоу (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске состоялось авиашоу, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня после полудня четыре многофункциональных истребителея-бомбардировщика Су-34 поколения ++ сделали над городом четыре круга.

Наблюдавших за ними немногочисленных горожан поразило не только мастерство пилотов: самолеты шли буквально в нескольких метрах друг от друга и четко держали строй, но и то, что летели «сушки» без привычного грохота, обычно «накрывающего» город.

На улицах было немноголюдного, тем более, для такого дня как 9 мая. Редкие трамваи и машины производили больше шума, чем скользящие в небе самолеты.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 09.05.20

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