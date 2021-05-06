Последняя репетиция: как пройдет Парад Победы (ФОТО)

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после прошлогодней паузы – в связи с пандемией коронавируса в мае 2020 года в Челябинске отменили все массовые мероприятия – 9 мая на площади Революции вновь намечено торжественное построение.

В мероприятии будут участвовать более 1 тысячи 700 человек – штурманы и летчики, танкисты, сотрудники МЧС и ГУФСИН, студенты военно-учебного центра ЮУрГУ, курсанты ЧВВАКУШ и ученики школы с первоначальной летной подготовкой.

Больше всего будет представителей ВВС: учении летных школ, курсанты ЧВВАКУШ, рота почтенного караула и представители авиационной дивизии составят почти половину марширующих.

Еще 160 человек будут представлять танковую дивизию.

Как всегда, по площади Революции пройдет реконструированная рота времен Великой Отечественной войны.

Традиционно в параде принимают участие танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152, а также легендарная полуторка ГАЗ-АА, УралЗИС-21, другая техника времен войны и современной армии.

Впервые челябинцам покажут ГАЗ-4 – первый советский пикап, использовавшийся в армии в качестве штабных и почтовых машин. Таких автомобилей практически не осталось, так как выпуск их был ограничен, и большинство погибло в первые годы войны. До наших дней сохранились единицы, и один экземпляр, как оказалось, есть в Челябинске.

Не обойдется и без воздушной программы: в небо поднимется звено из трех самолетов Ан-2 и Як-52. Пролетят над площадью Революции и современные «сушки».

Парад Победы в Челябинске 9 мая начнется в 11 часов.

Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер

Челябинск. Другие новости 06.05.21

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