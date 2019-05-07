Аты-баты, шли солдаты: в Челябинске отрепетировали Парад Победы (ФОТО)

В Челябинске отрепетировали Парад Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное построение челябинского гарнизона и праздничный парад начнутся на площади Революции 9 мая в 12 часов. По традиции на него пригласят ветеранов войны и труда изо всех городов и районов Челябинской области.

А сегодня «предварительную версию» смогли посмотреть челябинцы.

В параде примет участие около 2,5 тысяч человек: первыми по традиции пройдут ветераны, за ними – взводы в форме и вооружении солдат Второй мировой войны.

Затем промарширует 21 парадный расчет: курсанты военных вузов Челябинска, сотрудники Росгвардии и полиции, ГУФСИН, МЧС, военные летчики, штурманы, ветераны боевых действий, а также слушатели военного факультета ЮУрГУ.

Парад военной техники откроют легендарный Т-34, названный в честь главного конструктора по моторостроению СКБ № 75 ЧТЗ, ИС-3, носящий имя создателя бронетехники, в годы войны работавшего заместителем главного конструктора ЧТЗ, и самоходка ИСУ-152. Эти машины, несмотря на солидный возраст, остаются на ходу.

Пройдут по площади Революции и бронированный автомобиль БА-64 – таких в России остались единицы, и полноприводные американские вездеходы Виллис МБ, и мотоциклы М-72, и полуторки ГАЗ-АА, и ЗИС-5 «Захар», и ГАЗ-67 «Иван-Виллис».

Современная техника будет представлена БТР-80, КАМАЗами, бронированными автомобилями Урал-ВВ и Тайфун-У, УАЗ-Хантер и УАЗ-Патриот, мобильными комплексами наземной обстановки, 100-миллиметровой пушкой «Рапира» и 122-миллиметровой гаубицей Д-30, а также гусеничными тягачами МТЛБ.

Ранее сообщалось, что воздух поднимутся 4 фронтовых бомбардировщика СУ-24М и 4 сверхзвуковых истребителя СУ-34, однако во время репетиции над Челябинском пролетели самолеты аэроклуба ДОСААФ (они же представляли авиацию на параде 2018 года).

Завершится парад творческим эпилогом с участием детских и танцевальных коллективов Южного Урала.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 07.05.19

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