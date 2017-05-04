«Битва за жизнь или жизнь ради битв…» В Челябинске отрепетировали парад Победы (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске состоялась генеральная репетиция парада Победы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное построение на площади Революции 9 мая начнется в полдень. Сегодня вечером самые нетерпеливые смогли увидеть, как это будет.
В День Победы по площади Революции промаршируют взводы в форме и вооружении солдат Второй мировой войны, рота почетного караула и 26 парадных расчетов, включая ветеранов и подразделения правоохранительных органов – всего около 2 тысяч 200 человек.
Традиционно челябинцы увидят танки Т-34, ИС-3 и самоходку ИСУ-152 – единственные в регионе машины бронетанковой техники времён войны, которые сегодня на ходу.
В механизированную колонную включены военные и современные автомобили.
Закроет парад творческий эпилог с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала: в театрализованном представлении будет задействовано около 500 артистов.
Челябинск, Евгений Полак, Виктор Вагнер
Челябинск. Другие новости 04.05.17
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