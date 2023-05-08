Т-34, танго и «кометы»: как в Челябинске отметят День Победы

День Победы в Челябинске отметят традиционными парадом, концертом и салютом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественные мероприятия в городе, как всегда, начнутся в 9 утра с возложения цветов и венков к Вечному огню.

В 11:00 на площади Революции начнется парад подразделений Челябинского гарнизона. В нем примут участие более 1 тысячи 800 военнослужащих, силовиков, курсантов и воспитанников кадетских корпусов. По традиции по площади пройдет историческая ( включая легендарные танки Т-34 и ИС) и современная военная техника.

В 13:00 в сквере Искусств на набережной стартует акция «Георгиевская ленточка».

В 16:00 на летней эстраде у Исторического музея начнется милонга «Танго Победы» – присоединиться к танцующим смогут все желающие.

В 19:00 у Торгового центра начнется праздничный концерт «Стихи и песни Победы».

В 20:00 в рамках концерта выступят народный артист РФ Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

В 21:00 в рамках концерта выступит Полина Гагарина.

В 22:00 на набережной реки Миасс начнется салют. Горожанам обещают десятиминутный панорамный (расстояние между крайними точками не менее 150 м), непрерывный (время между выстрелами фейерверка – не более 3 секунд), многоуровневый фейерверк «с набором разнообразных пиротехнических эффектов». В частности, планируется запустить в небо разноцветные «пионы», «сферы с хвостом», «кометы» и так далее.

Челябинск, Софья Артемьева

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