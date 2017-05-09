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Челябинск

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Публикации за 09.05.17

«Смотри в глаза солдата..." Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал около 80 тысяч человек (ФОТО)

«Смотри в глаза солдата..." Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал около 80 тысяч человек (ФОТО)

В День Победы десятки тысяч челябинцев прошествовали в строю Бессмертного полка с фотографиями близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Как передает РИА «Новый День», построение началось в 14 часов на проспекте Ленина в районе улицы Энгельса и заняло порядка часа. Затем многотысячная колонна с портретами погибших фронтовиков двинулась к площади Революции, откуда затем свернула на улицу Цвиллинга и спустилась к Вечному огню. Общая протяженность маршрута составила порядка 2 километров. Первоначально в ряды полка встали более 50 тысяч горожан.

Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)

Но по ходу шествия к колонне присоединялись зрители, и к концу акции численность участников, по оценке организаторов, выросла до 80 тысяч.

Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)

Памятную колонну, как и в прошлом году, возглавили пять красных автомобилей «Победа». В колонне пронесли также копию Знамени Победы. Но в отличие от предыдущих шествий, сегодня в «Бессмертном полку» Челябинска появился новый символ – штандарт Танкограда.

«В годы Великой Отечественной войны Южный Урал оставался тыловым регионом. Поэтому к празднованию 72-ой годовщины Победы решили сделать акцент именно на тружениках тыла. И, само собой, не забыли почтить память солдатов», – рассказывает координатор регионального общественного движения «Бессмертный полк России» Игорь Белехов.

Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)

Напомним, идея сформировать «Бессмертный полк» принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны. На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах. В 2014 году шествие «Бессмертного полка» состоялось в 400 населенных пунктах. К акции присоединились Казахстан, Беларусь, Киргизия, Украина и Израиль. Подключился и Южный Урал.

Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)

С каждым годом интерес к «Бессмертному полку» неуклонно растет. Помимо челябинцев сегодня с портретами победителей также вышли на улицы жители Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Усть-Катава, Аши, Верхнего Уфалея, Нязепетровска и Карталов.

Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)
Новый День: ''Смотри в глаза солдата...'' Бессмертный полк-2017 в Челябинске собрал более 50 тысяч участников (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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