По главной улице Челябинска пройдет Бессмертный полк (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Челябинска состоится шествие Бессмертного полка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бессмертный полк организованно пройдет по улицам Челябинска в четвертый раз. Прошлогодний маршрут решили не менять: колонна двинется от главного корпуса ЮУрГУ по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга, по которой спустится к Аллее Славы и мемориалу «Вечный огонь».

По словам координатора Бессмертного полка в Челябинске Игоря Белехова, на протяжении всего движения горожан будут сопровождать песни военных лет и советские песни о войне.

Построение колонны начнется в 13:30 на площади перед зданием ЮУрГУ. Сюда может прийти любой челябинец с фотографией своего предка-участника Великой Отечественной войны. Начало шествия в 15:00 по маршруту – проспект Ленина через Свердловский проспект до площади Революции, поворот налево на улицу Цвиллинга к Вечному огню.

Напоминаем, что на время акции, с 13:00 , будет закрыто движение автотранспорта – по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Пушкина (в том числе на всех перекрестках), а также по улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до Вечного огня. Открываться движение будет по мере движения колонны Бессмертного полка.

9 мая 2014 года несколько десятков горожан вышли с портретами своих предков на Аллею Славы, организовать шествие по центарльным улицам городские власти тогда не разрешили

9 мая 2015 года. Первое организованное шествие Бессмертного полка в Челябинске: власти опять не пустили горожан в центр, объяснив это соображениями безопасности. Полк прошел от Комсомольской площади до Сада Победы

9 мая 2016 года. Бессмертный полк впервые прошел по проспекту Ленина через площадь Революции к Вечному Огню. В шествии приняли участие 40 тысяч человек

9 мая 2017 года. Общая протяженность маршрута составила порядка 2 километров. Первоначально в ряды полка встали более 50 тысяч горожан. Но по ходу шествия к колонне присоединялись зрители, и к концу акции численность участников выросла до 80 тысяч.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.05.18

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