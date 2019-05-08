9 мая в центре Челябинска ограничат движение транспорта – где будет перекрыто

9 мая в центре в центре Челябинска закроют движение транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проспект Ленина будет закрыт с 11 до 17 часов: сначала в связи с Парадом Победы движение ограничат от улицы Свободы до Свердловского проспекта, а также (до 13:30):

ул. Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

ул. Елькина от Тимирязева до Воровского;

ул. Цвиллинга от Тимирязева до Труда;

ул. Тимирязева от Свободы до Воровского.

В 13:00 дополнительно закроют участок от Алого поля до Лесопарковой. Закрытая зона на пересекающих проспект улицах составит 1- 2 квартала.

Открывать движение начнут примерно в 17:00 поэтапно – по мере прохождения Бессмертного полка.

Для обеспечения безопасности в зоне проведения праздничного фейерверка на весь день будет закрыто движение по улице Кирова от Труда до Братьев Кашириных.

С 21:00 до 22:30 полностью закроют движение

-по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до Ленина;

по улице Кирова на участке от улицы Труда до проспекта Победы;

по улице Красная от проспекта Ленина до Братьев Кашириных.

В мэрии предупреждают: в зависимости от оперативной обстановки сотрудники правоохранительных органов могут принять решение о расширении зоны ограничения движения транспорта.

Челябинск, Павел Зварзин

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