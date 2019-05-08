9 мая в центре Челябинска ограничат движение транспорта – где будет перекрыто

9 мая в центре в центре Челябинска закроют движение транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проспект Ленина будет закрыт с 11 до 17 часов: сначала в связи с Парадом Победы движение ограничат от улицы Свободы до Свердловского проспекта, а также (до 13:30):
- ул. Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
- ул. Елькина от Тимирязева до Воровского;
- ул. Цвиллинга от Тимирязева до Труда;
- ул. Тимирязева от Свободы до Воровского.
В 13:00 дополнительно закроют участок от Алого поля до Лесопарковой. Закрытая зона на пересекающих проспект улицах составит 1- 2 квартала.
Открывать движение начнут примерно в 17:00 поэтапно – по мере прохождения Бессмертного полка.
Для обеспечения безопасности в зоне проведения праздничного фейерверка на весь день будет закрыто движение по улице Кирова от Труда до Братьев Кашириных.
С 21:00 до 22:30 полностью закроют движение
- -по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до Ленина;
- по улице Кирова на участке от улицы Труда до проспекта Победы;
- по улице Красная от проспекта Ленина до Братьев Кашириных.
В мэрии предупреждают: в зависимости от оперативной обстановки сотрудники правоохранительных органов могут принять решение о расширении зоны ограничения движения транспорта.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 08.05.19
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