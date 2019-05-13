Рабочие пригрозили челябинскому олигарху акциями протеста

Челябинские металлурги готовы выйти на улицу из-за отказа хозяев поднять им зарплату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной организации ГМПР, работники Челябинского электрометаллургического комбината заявили о готовности к протестным действиям, если работодатель не повысит им заработную плату. С требованием индексации зарплаты они вышли на массовую акцию профсоюзов области. Незадолго до этого в трудовом коллективе прошел сбор подписей в поддержку профкома, требующего поднять оплату труда.

ЧЭМК уверенно возглавляет антирейтинг предприятий горно-металлургического комплекса области по темпам реального роста заработной платы, отмечают в обкоме ГМПР. С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8% (данные финансовой отчетности, предоставленные предприятием в органы госстатистики). За это же время инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37500 рублей (данные мониторинга обкома ГМПР), медианная остановилась на 30 тысячах рублей. В целом за пять последних лет средняя зарплата челябинских ферросплавщиков выросла на 8,7%. То есть, с учетом инфляции, их реальная зарплата за этот же период упала примерно на 25%.

«В ответ на регулярные обращения профкома работодатель, похоже, избрал «резиновую» тактику: если раньше просто ссылался на отсутствие возможностей, то теперь кормит обещаниями и тянет до последнего (так рассказывают работники). Срок выполнения очередного обещания о повышении истек еще в марте, но до сих пор руководство, как в коллективе передают его слова, «считает, смотрит, готовит график». Только начавшиеся увольнения рабочих, уставших от обещаний, заставили администрацию сделать перерасчеты. Но – очень избирательно, что еще больше накалило и без того нездоровую обстановку в коллективе. А в это время цены в магазинах в очередной раз бьют рекорды – новое повышение «обрадовало» всех после майских праздников», – отмечают в ГМПР.

В свое время на предприятии прошла проверка технической и правовой инспекций ГМПР. Инспекторы подтвердили, что работодатель не осуществляет в полной мере индексацию зарплаты – ЧЭМК выдали представление. Но проблема так и не решилась.

Поэтому работников ЧЭМК в этом году на первомайской массовой акции в Челябинске было вдвое больше, чем раньше: металлурги и их семьи пришли в центр с плакатами «Я за индексацию зарплаты на ЧЭМК» – рассказать о проблеме первым лицам области, общественности. С таким же единодушием ферросплавщики отнеслись к обращению, которое массово подписали накануне. «Я готов принять участие в акциях протеста (пикетах, митингах), организованных профсоюзным комитетом с целью поддержания требований повышения зарплаты» – под этими словами подписались около двух тысяч работников ЧЭМК, заявляют представители профсоюза.

Судя по тому, что экономические дела у компании идут хорошо, средства на повышение зарплаты есть. Та же официальная финансовая отчетность это подтверждает. Чистая прибыль ЧЭМК растет регулярно. Например, в 2014 году она составила 2,7 миллиарда рублей, в 2015 году – 5,8 миллиарда, в 2016 году – 6,9 миллиарда.

«Чистую прибыль работодатель, как правило, направляет на увеличение капитала ЧЭМК. Но, несмотря на это, как показывает финансовая отчетность, в 2015 году акционерам были выплачены дивиденды на сумму 6,5 миллиарда рублей. И это не значит, что если в другие годы дивиденды не выплачивались, то акционеры и собственники не получали выгоду. Как правило, такие выплаты происходят через оплату органов управления акционерного общества либо через премии», – говорит экономит обкома ГМПР Владимир Нечаев.

Кстати, ЧЭМК остается единственным предприятием в отрасли, не присоединившимся к Отраслевому тарифному соглашению, напоминают в профсоюзе. А ОТС – это целый комплекс дополнительных социальных гарантий и выплат, которые давно уже действуют во всем горно-металлургическом комплексе. Эта тема тоже неоднократно обсуждалась и на уровне области, и в переговорах ГМПР с общероссийским объединением работодателей АМРОС. И по другим проблемам ЧЭМК тоже регулярно негативно отличается. Например – в связи с судебными тяжбами со своими бывшими работниками, требующими достойные компенсации за полученные на производстве тяжелые профзаболевания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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