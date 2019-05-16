российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 мая 2019, 19:12 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Сотрудники ЧЭМК вышли на акцию протеста

Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината провели стихийную акцию протеста возле проходной предприятия.

Как сообщал «Новый День», сотрудники завода не довольны зарплатой: по итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37,5 рублей (данные мониторинга обкома ГМПР), медианная остановилась на 30 тысячах рублей, а у некоторых, занятых в плавильном производстве, она составляет 10 тысяч.

Рабочие требуют повышения. Генеральный директор предприятия Павел Ходоровский пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.19

Сенатору Клишасу предложили разработать закон о декларировании шуб и часов: «А то пока какая-то ерунда». / Алексей Текслер сообщил главам муниципалитетов новые критерии оценки их деятельности. / Последнее предупреждение: глава Южного Урала раскритиковал исполнительскую дисциплину в органах власти (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Рабочие пригрозили челябинскому олигарху акциями протеста

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров