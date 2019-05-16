Сотрудники ЧЭМК вышли на акцию протеста

Сотрудники Челябинского электрометаллургического комбината провели стихийную акцию протеста возле проходной предприятия.

Как сообщал «Новый День», сотрудники завода не довольны зарплатой: по итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37,5 рублей (данные мониторинга обкома ГМПР), медианная остановилась на 30 тысячах рублей, а у некоторых, занятых в плавильном производстве, она составляет 10 тысяч.

Рабочие требуют повышения. Генеральный директор предприятия Павел Ходоровский пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.19

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