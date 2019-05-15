Педофила-рецедивиста нашли мертвым в СИЗО

В СИЗО № 2 Магнитогорска найден мертвым мужчина, обвиняемый в 8 эпизодах преступлений протии половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погибший был дважды осужден за аналогичные действия (в 2000 и в 2013 годах), а в СИЗО находился в связи с новыми обвинениями.

Следствие по вновь выявленным эпизодам завершили, дело передали в суд, а обвиняемого сегодня утром нашли в камере мертвым.

Следственный комитет начал по этому факту проверку.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 15.05.19

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