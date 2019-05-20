В Магнитогорске 72-летний заключенный расстался с жизнью в день освобождения

В камере магнитогорской колонии обнаружили труп пожилого заключенного, готовившегося к освобождению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 17 мая. Сотрудники ИК обнаружили тело 72-летнего сидельца во время утреннего обхода.

Вызванные к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть. Интересно, что именно 17 мая пенсионер должен был выйти на свободу. Как пишет «Комсомольская правда – Челябинск», мужчина сидел за убийство жены.

По факту гибели заключенного начата доследственная проверка.

Отметим, что за два дня до этого ЧП в магнитогорском СИЗО был наден мертвым педофил-рецидивист.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

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