Уральский мэр решил в суде доказать свою мужскую состоятельность

Глава Миасса Григорий Тонких намерен доказать свою мужскую состоятельность в суде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рассмотрение Миасского городского суда поступил иск мэра Миасса Григория Тонких к местному жителю о защите чести и достоинства чиновника.

В заявлении обиженного глава города утверждает, что житель Миасса оскорбил его в социальной сети, разместив публикацию «Импотенция Тонких и Единой России на примере проблемы вонючей горячей воды».

В ходе прокурорской проверки мэр Миасса заявил, что его оскорбил употребленный по отношению к нему термин «импотенция». Ведь он означает неспособность мужчины к совершению полового акта, проявил недюжинную эрудицию чиновник.

Правда, горожанин, на которого обиделся чиновник, настаивает, что в своей публикации имел в виду не особенности здоровья градоначальника, а бессилие главы в решении вопроса с горячей водой в северной части Миасса. К этой версии склоняются и эксперты-филологи, приглашенные прокуратурой. Как пишет U74, по их заключению, слово «импотенция», согласно Большому толковому словарю русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, имеет два лексических значения:

половое бессилие, болезненное состояние у мужчины, заключающееся в неспособности к совершению полового акта (мед.);

переносное значение: духовное бесплодие, бессилие.

И «в данной фразе слово употреблено во втором переносном лексическом значении с оттенком пренебрежения», цитирует документ издание.

Но глава Миасса настаивает: его честь и достоинство унижены. И он готов в суде доказать свою мужскую состоятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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